Роспотребнадзор Москвы рекомендовал носить маски из-за гриппа и ОРВИ

Московский Роспотребнадзор рекомендовал медикам и сотрудникам соцзащиты носить маски на работе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В рамках профилактики острых респираторных вирусных инфекций на 2022-2023 годы Роспотребнадзор Москвы опубликовал ряд рекомендаций и требований к сотрудникам сферы здравоохранения и соцзащиты населения. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Основанием для введения новых требований и рекомендаций стала осложнившаяся ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве. Руководители организаций, связанных с транспортом, соцзащитой, медициной, торговлей и общественным питанием получили предписания об ужесточении некоторых мер профилактики.

Прежде всего, медикам и сотрудникам здравоохранения рекомендуют в рабочее время всегда носить медицинские маски, а родственников пациентов, которые находятся в стационарах, не допускать к ним. Руководителей организаций просят добиться того, чтобы не менее 75% сотрудников из группы риска были вакцинированы, увеличить частоту дезинфекций и проветривания помещений, регулярно измерять температуру работников.

В ведомстве также напомнили, что образовательные организации Москвы имеют право перевести учащихся на дистанционное обучение в случае, если 20% и более учеников будут отсутствовать на занятиях из-за заболевания гриппом или ОРВИ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог среди взрослого населения и подростков.