Водитель каршеринга на BMW влетел в стоящих на остановке людей на 3-м Павелецком проезде в Москве

BMW влетела в остановку на 3-м Павелецком проезде в Москве, убив одного пешехода и травмировав двоих Фото: прокуратура Москвы

Каршеринговый автомобиль BMW на скорости въехал в остановку на 3-м Павелецком проезде в Москве, где стояли пешеходы в ожидании общественного транспорта. В результате один человек погиб, ещё двоих госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Об этом пишет пресс-служба ГИБДД столицы.

Смертельный наезд на остановку и пешеходов произошёл в районе дома № 2 на 3-м Павелецком проезде. По сообщениям ведомства, водитель сперва влетел в стоящих людей, а затем врезался в припаркованный рядом автомобиль.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства и причины случившегося. По данным прокуратуры Москвы, жертвой ДТП стал мужчина 1990 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве арестовали до 13 февраля 2023 года водителя иномарки Land Rover, который сбил двух пешеходов на Олимпийском проезде. Мужчина был пьян, не имел прав на управление автомобилем, а саму машину угнал из ангара, где работал охранником.