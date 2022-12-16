Ефимов: С начала года самозанятых в Москве стало больше на 300 тысяч

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении числа самозанятых в городе. Этот налоговый режим по-прежнему очень популярен у москвичей.

«За январь – октябрь текущего года число самозанятых в столице выросло более чем на 300 тысяч человек, - отметил заммэра. - Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 ноября 2022 года достиг 530 миллиардов рублей, причем 212 миллиардов рублей они заработали за 10 месяцев этого года».

По его словам, к 1 ноября в столице было зарегистрировано уже 1,17 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход. Это около 20 процентов от общего числа официальных самозанятых в России.

Чаще всего горожане работают в таком статусе в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе и маркетинге, строительстве.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева пояснила, что каждый месяц в столице в среднем около 30 тысяч человек оформляются самозанятыми.

«За январь – октябрь этого года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти шесть миллиардов рублей, что на 22 процента больше, чем за весь предыдущий год, - уточняет столичный министр. - Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 12 миллиардов рублей».

Еще несколько свежих данных по самозанятым. В октябре они выдали клиентам более шести миллионов чеков. Цифра почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. За этот же месяц сумма среднего чека выросла на 15 процентов - до 2800 рублей.