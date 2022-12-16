Ефимов: Городская программа позволит создать в Москве более 53 тысяч новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Сбалансированное развитие разных районов города, создание дополнительных рабочих мест и уменьшение маятниковой миграции. Все это становится возможным в Москве благодаря действующей с 2020 года программе по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил количество заключённых городом соглашений по МПТ.

«На сегодня по программе подписано 30 соглашений на строительство 69 объектов, где смогут работать свыше 53 тысяч человек, - отметил заммэра. - Больше всего мест для трудоустройства будет создано в офисно-деловых и торговых зданиях – почти 38 тысяч».

По этим договорам к 2028 году во всех районах Москвы построят всего более 40 образовательных комплексов, по девять офисных центров и современных промкомплексов соответственно, по четыре торгово-офисных здания и торговых центра, а также спорткомплекс. Вложения в эти проекты составят в целом более 138,6 миллиарда рублей. Как уточнил вице-мэр, в этом году по программе подписаны 14 из 30 соглашений.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, создаваемые по МПТ производства и технопарки позволят открыть в столице 9,7 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Совокупные инвестиции в их строительство составят почти 25 миллиардов рублей, - добавил глава ведомства. - На социальных объектах появится более 3,5 тысячи рабочих мест».

Важно, что программа МПТ постоянно дополняется по запросам застройщиков и в зависимости от ситуации в экономике. Например, в этом году ее участники могут увеличить объем льгот. Для этого нужно сократить срок строительства МПТ. Уменьшение от полугода до года поднимет льготу на пять процентов, более одного года – на 10 процентов. Есть и антикризисные меры поддержки для девелоперов, участвующих в создании МПТ. При выполнении проекта им увеличен срок предоставления застройщиками банковской гарантии - с трех до шести месяцев. Также они вправе оформить отсрочку исполнения некоторых условий соглашений.

На Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru инвесторы могут в онлайн-режиме заполнить заявку для участия в программе.