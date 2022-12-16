Вице-мэр Наталья Сергунина: В парках Москвы откроется более 100 зимних площадок для активного отдыха

Фото: Мосгорпарк

В московских парках до Нового года откроется еще более 100 площадок для активного зимнего отдыха, сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. Взрослых и детей ждет катание на коньках, лыжах и с горок. В разных районах города в ближайшее время откроются 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. Необходимый инвентарь можно будет взять в пунктах проката, а погреться и перекусить – в теплых павильонах и кафе.

«Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря — лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом. Часть уже работает, остальные будут готовы принять посетителей в ближайшее время», - рассказала Наталья Сергунина.

Москвичей и гостей города ждут почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Любителям больших ледовых арен наверняка понравится масштабный каток в парке «Сокольники» (площадью 16 тысяч квадратных метров). В саду «Эрмитаж» можно будет кататься по дорожкам и аллеям. А в усадьбе «Воронцово», музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», а также в Измайловском парке – полюбоваться во время катания красивыми видами. Вся информация о столичных катках - на официальном сайте.

Любители лыж этой зимой смогут покататься в 26 парках Москвы. В столице открыты 62 трассы с естественным снегом и 5 - с искусственным. Почти все из них доступны круглосуточно. Освоить лыжные прогулки могут даже новички, поскольку большинство московских трасс предназначены для классического хода.

Фото: Мосгорпарк

Специально для детей оборудовали три трассы: в музее-заповеднике «Царицыно» (длиной в километр), в Гончаровском парке (800 метров) и в усадьбе «Воронцово» (500 метров). Самую большую сеть лыжных маршрутов предлагает парк «Сокольники»: здесь открыты 17 трасс, две из которых – с искусственным снегом.

Покататься на ледянках или тюбингах можно в 16 парках города. В них устроили 21 горку, на 17 из них можно приходить со своим инвентарем и кататься бесплатно. Также все необходимое можно взять в пунктах проката.

Одна из самых больших горок расположена в парке «Царицыно», ее длина – 120 метров. Ее оборудовали на естественном склоне возле Большого моста через овраг. В усадьбе «Воронцово» для катания устроили сразу три горки, а в ландшафтном парке «Митино» - две. Еще одна откроется в Перовском парке рядом с главной аллеей, ее длина – 13 метров. И это только сама горка, а откатиться от нее можно на целых 65 метров. Поэтому съезжать по ней можно только на надувных тюбингах.