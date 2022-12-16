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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:20

«Пауза в снегопадах». Синоптик Леус пообещал Москве отдых от осадков в пятницу

Синоптик Леус: 16 декабря в Москве ожидается небольшой снег и температура до -3 градусов
Мила ГЕНЬ
Метеоролог Леус: Москва возьмет паузу от снегопадов

Метеоролог Леус: Москва возьмет паузу от снегопадов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва возьмет паузу в снегопадах на один день. Об этом рассказал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В пятницу, 16 декабря, в столице ожидают небольшой снег, который пройдет утром и не везде. Затем до следующего дня осадки не прогнозируют.

- Сегодня на смену уходящему на северо-восток циклону в регион вытянется гребень повышенного атмосферного давления. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, а небольшой снег пройдет лишь местами и преимущественно в утренние часы, - рассказал Леус в своем Телеграм-канале.

Температура воздуха утром в Москве прогнозируется на уровне -1…-3 градуса, по области ожидают от -1 до -6. В течение дня она будет постепенно понижаться, отметил синоптик. В субботу, 17 декабря, температура понизится, и опять пойдет снег.

Ветер в Москве западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам Михаила Леуса, в течение дня будет расти и составит 754 мм ртутного столба, что немного превышает норму. Солнечная и геомагнитная активность ожидаются умеренные.

Ранее KP.RU писал, что, по прогнозам метеоролога Татьяны Поздняковой, конец недели в Москве будет ощутимо холодным. В столицу придут Никольские морозы, температура понизится до минус девяти.