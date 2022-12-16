Сергей Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продлили на 2023 год программу исследования эффективности препаратов для лечения онкологии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает официальный сайт мэра столицы.

Программу запустили в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества. Цель проекта - сформировать клиническую базу использования новейших лекарств для лечения рака. Власти предоставляют участникам исследований компенсации на приобретение недавно разработанных препаратов. Всего с начала года по этой программе более 600 пациентов получили свыше 650 млн рублей.

Сейчас проводятся тестирования 10 онкологических препаратов: против рака легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. Наиболее эффективные и безопасные препараты после завершения клинических исследований внедрят в практику московского здравоохранения.

Отмечается, что Москва стала первым субъектом РФ, который досрочно перешел на новые федеральные клинические стандарты лечения онкологии. Причем власти опередили план на три года. Современные таргетные и иммунные препараты могут получить пациенты, страдающие от любого из 10 наиболее распространенных видов онкологии: предстательной и молочной железы, почки, легкого, прямой кишки, мочевого пузыря, желудка, яичника, головы и шеи, а также меланомой.

Ранее KP.RU писал, что клинические исследования и других новых лекарств в Москве продлили на 2023 год.