Схема движения на Кольцевой линии метро изменится со 2 по 7 января в Москве

Схема движения на Кольцевой линии метро изменится со второго по седьмое января в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 по 7 января 2023 года на Кольцевой линии метро временно изменят схему движения поездов. Такой шаг необходим для обновления инфраструктуры, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Со второго по четвертое января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а с пятого по седьмое января включительно — по часовой.

Обновлять будут инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управлением движения поездов. Без ограничений работы метрополитена подобные работы провести было бы невозможно.

После внедрения новой системы поезда на Кольцевой будут ходить чаще, график движения станет более стабильным и надежным, а в вагонах метро станет свободнее.

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