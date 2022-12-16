Синоптик Тишковец: в Подмосковье до 30 сантиметров выросли сугробы

В Подмосковье выросли январские сугробы до 30 сантиметров Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Подмосковье выросли январские 30-сантиметровые сугробы. Об этом рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Наибольшую высоту снежного покрова наблюдают в Черустях.

За прошедшие сутки в Москве и области выпало 3-5 мм осадков. Сугробы на большей части Московского региона достигли 22 сантиметров.

В Подмосковье самый большой снежный покров наблюдают в Дмитрове, где намело 24 сантиметра, Павловском Посаде — 25 сантиметров, Ново-Иерусалиме и Можайске по 26 и в Клину — 28 сантиметров. Рекорд за Черустями, где высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.

Такие значения характерны для января, отметил Тишковец.

Синоптик сообщил, что к полудню осадки прекратятся, в столице и Подмосковье распогодится. Снегопады возобновятся после трех часов ночи субботы, причем с большей интенсивностью.

Ранее KP.RU писал, что, по прогнозам Гидрометцентра, в Подмосковье сегодня, 16 декабря, будет до -6 градусов мороза.