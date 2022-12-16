В московских аэропортах нет отмен рейсов по метеоусловиям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве нет отмены рейсов по метеоусловиям. Аэропорты работают штатно, сообщили в Росавиации. Информацию от пресс-службы передает ТАСС.

Отмечается, что незначительные задержки рейсов все же бывают. Они связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Напомним, 14 декабря в аэропортах Москвы задержали и отменили более 35 рейсов. На работу авиатранспорта повлияла непогода. Рейсы смещали в расписании или вовсе отменяли из-за сильных снегопадов. Хуже всего ситуация оказалась в Домодедово, где отменили четыре рейса, а задержали более 20.

Ранее сообщалось, что в столице 16 декабря прогнозируют небольшой снег, но только утром. KP.RU писал, что, по словам синоптика Михаила Леуса, в Москве наступает небольшая пауза от снегопадов. При этом уже в субботу осадки возобновятся.