С января по ноябрь 2022 года в России ввели порядка 93,3 млн квадратных метров жилья

Источник: телеграм-канал Квадратный Мэтр

Анализ показывает, что за одиннадцать месяцев текущего года в России ввели порядка 93,3 млн м² жилья. Этот показатель на 14,9% или на 12,1 млн м² больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом следует учитывать, что в последние месяцы 2022 года темпы ввода значительно сократились. В ноябре падение составило почти на 40%.

Важен еще и тот факт, что из всего введенного жилья в 2022 году только 40% (37,3 млн м²) это многоквартирные дома (МКД). Остальную часть рынка занимает частное строительство. За 11 месяцев 2021 года МКД занимали 43,47% (35,3 млн м²).

Кстати, ранее о рекордных результатах ввода жилья сообщали как вице-премьер Марат Хуснуллин, так и президент Владимир Путин.