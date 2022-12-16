Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость16 декабря 2022 8:32

С января по ноябрь 2022 года в России ввели порядка 93,3 млн квадратных метров жилья

Эксперты телеграм-канала Квадратный Мэтр обнародовали статистику по введенному в нашей стране жилью за 11 месяцев 2022 года
Источник: телеграм-канал Квадратный Мэтр

Источник: телеграм-канал Квадратный Мэтр

Анализ показывает, что за одиннадцать месяцев текущего года в России ввели порядка 93,3 млн м² жилья. Этот показатель на 14,9% или на 12,1 млн м² больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом следует учитывать, что в последние месяцы 2022 года темпы ввода значительно сократились. В ноябре падение составило почти на 40%.

Важен еще и тот факт, что из всего введенного жилья в 2022 году только 40% (37,3 млн м²) это многоквартирные дома (МКД). Остальную часть рынка занимает частное строительство. За 11 месяцев 2021 года МКД занимали 43,47% (35,3 млн м²).

Кстати, ранее о рекордных результатах ввода жилья сообщали как вице-премьер Марат Хуснуллин, так и президент Владимир Путин.