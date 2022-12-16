Двое сотрудников аэропорта Домодедово обчистили багаж пассажирки на 600 тысяч рублей

Двое сотрудников аэропорта Домодедово украли у пассажирки из багажа 600 тысяч рублей, фото: скриншот из видео Фото: ГУ МВД по Москве

Летевшая из Москвы в город Ош, Киргизская республика, пассажирка обратилась в транспортную полицию столицы с заявлением о пропаже 600 тыс. рублей из своего багажа. Оказалось, что деньги украли двое сотрудников аэропорта Домодедово, о чём пишет пресс-служба МВД России.

Женщина уже прилетела в Ош, а когда получила свой багаж, увидела, что его крышка была вскрыта, а изнутри пропали наличные общей суммой в 600 тыс. рублей. Пассажирка сразу же обратилась к правоохранителям, и те по горячим следам установили злоумышленников.

Выяснилось, что деньги украли двое сотрудников аэровокзального комплекса Домодедово, работающие агентами перронного обслуживания. Мужчины 38 и 40 лет проживают в Московской области. Они сознались в том, что похитили деньги во время погрузки багажа на рейс до города Ош. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который незаконно пытался вывезти из России 1,3 млн евро.