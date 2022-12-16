«Технополис Москва» занял первое место в рейтинге особых экономических зон России

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» стала первой в VI Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Специалисты отметили созданные на данной площадке условия для предпринимателей, а также развитую инфраструктуру ее площадок и наличие свободных земельных ресурсов. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы Владимир Ефимов.

«Особая экономическая зона Москвы вновь стала лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России среди технико-внедренческих зон», - заявил заммэра Москвы.

Ефимов назвал важным критерием инвестиционную активность резидентов, которые в прошлом году вложили в высокотехнологичные проекты более 28,5 млрд рублей, что в три раза больше показателей предыдущего года. Отмечается, что наибольшие инвестиции в 2021 году были в фармацевтическую и микроэлектронную отрасли.

«Более половины инвестиций резидентов особой экономической зоны в 2021 году пришлось на производителей лекарств, медицинских изделий и оборудования … Их заявленный объем инвестиций превысил 15,3 млрд рублей», – заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко отметил, что на данный момент «Технополис Москва» стал площадкой номер один с точки зрения инвестиционной привлекательности, продолжая при этом повышать свои показатели, а также выстраивать новые производственные цепочки.

В 2021 году «Технополис Москва» также стал первым в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон, который разрабатывает Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ) с 2017 года при поддержке Министерства экономического развития РФ.