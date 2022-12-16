Приостановленное из-за человека на путях движение поездов на красной ветке в Москве вошло в график Фото: Михаил ФРОЛОВ

Человек на пути осложнил движение поездов на Сокольнической линии (1). На некоторых участках пути пришлось полностью остановить движение поездов. Об этом сообщил Telergam-канал Дептранса Москвы.

Первое сообщение об увеличении интервалов поездов из-за человека на пути поступило в 16:33. Далее стало известно об остановке движения поездов на Сокольнической линии (1) от «Парка культуры» до «Комсомольской».

Движение в обратном направлении осуществлялось с увеличенными интервалами.

Уже в 17:22 Дептранс сообщил о полном восстановлении движения поездов.

Ранее KP.RU писал, как на Кольцевой линии останавливали движение поездов по причине появления на путях человека. Движение было полностью остановлено по направлению против часовой стрелки.