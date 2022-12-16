Влетевшего в остановку в Москве водителя каршеринга BMW отправили под домашний арест до 15 февраля 2023 года

Влетевшего в остановку на 3-м Павелецком проезде в Москве водителя арестовали до 15 февраля 2023 года Фото: прокуратура Москвы

35-летнего водителя, который 15 февраля влетел в автобусную остановку на 3-м Павелецком проезде в Москве, поместили под домашний арест до 15 февраля 2023 года. Сам обвиняемый во время судебного заседания просил отказаться от этой меры пресечения. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину он не признаёт, утверждая что увидел пешехода, экстренно затормозил, но на скользкой дороге автомобиль занесло и он въехал в остановку.

Следствием установлено, что 15 декабря 2022 года обвиняемый, будучи за рулём иномарки BMW, ехал по 3-му Павелецкому проезду и не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть. Сбив человека, водитель вылетел на тротуар, где наехал ещё на двоих пешеходов, а затем врезался в другую припаркованную машину.

Два пешехода были госпитализированы после столкновения с BMW. 31-летний мужчина скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью. Расследование продолжается и находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на 3-м Павелецком проезде, где стояло большое количество людей в ожидании общественного транспорта.