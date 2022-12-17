Вице-мэр Ефимов: налоговые поступления от пищевой промышленности Москвы выросли на 40%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Московский пищепром за период с января по октябрь 2022 года перечислил в консолидированный городской бюджет 20,6 млрд рублей. Показатель на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Это 13,8% от общей суммы налоговых поступлений обрабатывающих отраслей города, за год данный показатель увеличился на 2,4 процентного пункта. Рост налоговых отчислений пищевых производств происходит на фоне повышения объемов выпуска продукции, – рассказал Владимир Ефимов.

Основными источниками налоговых поступлений от пищевой промышленности стали налоги на прибыль и на доход физлиц — отчисления с зарплат работников предприятий. За десять месяцев текущего года налогоплательщики перечислили в бюджет 10,2 млрд рублей НДФЛ. Если сравнить показатель с аналогичным периодом 2021 года, он выше на 16,2%. Еще больше разница в отчислениях по налогу на прибыль: за тот же период он вырос на 93% — сумма 9,1 млрд рублей.

Около 3% поступлений (569 млн рублей) пришлось на специальные налоговые режимы — рост за десять месяцев составил 23%. Около 654 млн рублей собрано в виде имущественных налогов.

— В столичной пищевой промышленности сегодня занято более 200 предприятий. С начала года московские производители продуктов питания увеличили выпуск на 4,1% по сравнению с январем – октябрем 2021 года, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский сообщил, что объем отгруженных товаров за вышеуказанный указанный период в денежном выражении вырос на 5%. Объясняется это активным развитием отрасли, которое стимулируют антикризисные меры поддержки индустрии. Среди них льготные кредиты на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели, гранты на разработку импортозамещающей продукции. Одна из самых значимых мер поддержки: земля за один рубль в год. Такая арендная ставка устанавливается для инвесторов, которые намерены организовать в столице производства в рамках масштабных инвестпроектов. Другая существенная мера поддержки — реализация мероприятий нацпроекта «Производительность труда». Оказанная помощь позволит предприятиями пищепрома повышать производительность труда не менее чем на 5% ежегодно. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, от производителей продуктов питания за 10 месяцев текущего года в бюджет Москвы поступило 16,6 миллиарда рублей налогов – это 81 процент налоговых платежей отрасли, а от предприятий, выпускающих напитки, – 3,9 миллиарда рублей, или 19 процентов. Отчисления в каждой из этих сфер относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 40 процентов.