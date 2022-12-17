Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве

Момент столкновения четырех автомобилей на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 71 километра МКАД перед пересечением с Новокуркинским шоссе произошла массовая авария: столкнулись четыре автомобиля, среди которых есть два грузовых. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 17 декабря.

На видео попал момент аварии. Можно разглядеть, что легковой автомобиль от удара в отбойник развернулся и ехал поперек транспортного потока, пересекая полосы. Там он столкнулся с фурой без кузова, которую резко понесло вбок. Фура врезалась в грузовой автомобиль поменьше, а в ее платформу «прилетела» еще одна легковушка.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобили перекрывали проезжую часть. Движение на участке было значительно осложнено, работали две полосы из пяти. В настоящее время движение уже восстановили.

Ранее KP.RU писал об аварии на внешней стороне 16 км МКАД в Москве, где столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП временно перекрывали три из шести полос.