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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 5:54

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве

Информация о пострадавших уточняется
Мила ГЕНЬ
Момент столкновения четырех автомобилей на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве

Момент столкновения четырех автомобилей на внутренней стороне 71-го километра МКАД в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 71 километра МКАД перед пересечением с Новокуркинским шоссе произошла массовая авария: столкнулись четыре автомобиля, среди которых есть два грузовых. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 17 декабря.

На видео попал момент аварии. Можно разглядеть, что легковой автомобиль от удара в отбойник развернулся и ехал поперек транспортного потока, пересекая полосы. Там он столкнулся с фурой без кузова, которую резко понесло вбок. Фура врезалась в грузовой автомобиль поменьше, а в ее платформу «прилетела» еще одна легковушка.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобили перекрывали проезжую часть. Движение на участке было значительно осложнено, работали две полосы из пяти. В настоящее время движение уже восстановили.

Ранее KP.RU писал об аварии на внешней стороне 16 км МКАД в Москве, где столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП временно перекрывали три из шести полос.