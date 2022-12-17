В Москве установили новую денежную выплату для детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве расширили действие компенсационной выплаты для детей-сирот. Дети, потерявшие родителей во время обучения в школе, теперь также будут получать ежемесячные пособия. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщал KP.RU.

Ранее эта выплата полагалась только учащимся колледжей и вузов.

В 2022 году размер компенсации составлял 13 042 рубля, с 1 января 2023 года он вырастет до 14 347 рублей в месяц. На эту выплату дети-сироты смогут купить продукты, одежду, обувь и мягкий инвентарь.

Ожидается, что в 2023 году эту выплату будут получать больше четырех тысяч человек, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также ранее KP.RU сообщал, что в Москве с 2023 года на 10 процентов повышают размер социальных пособий и пенсий. В числе прочих — рост выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.