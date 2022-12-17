Влюбленные москвичи смогут пожениться в 2023 году на станции «Маяковская» и Северном речном вокзале Фото: Иван МАКЕЕВ

Дептранс Москвы анонсировал даты, когда москвичи смогут бракосочетаться на станции «Маяковская» и Северном речном вокзале в 2023 году. В метро церемонии будут проводиться семь раз — по воскресеньям, а на вокзале обменяться кольцами молодожены смогут в 13 дат.

Так, открыта «бронь» мероприятий на «Маяковской» на 12 февраля и 12 марта, 4 июня, 9 июля, 13 августа, 22 октября и 3 декабря. Пожениться на Северном речном вокзале в 2023 году можно будет в мае, июне, июле, августе и сентябре.

Сообщается, что московское метро уже третий год подряд принимает участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья». Церемонии бракосочетания проводят на станции «Маяковская» вместе с ЗАГСами. Мероприятия проходят ночью, чтобы трогательную атмосферу не испортили посторонние, а также чтобы, наоборот, не мешать пассажирам.

В 2022 году брак здесь заключили 19 пар.

Подать заявление на регистрацию брака в необычных местах города можно во Дворце бракосочетания № 1 или на портале госуслуг. Другие выездные площадки для регистрации брака опубликованы на сайте проекта «Новые адреса счастья».

Ранее KP.RU писал, что в 2023 году впервые пожениться на выездных площадках можно будет в будние дни. Для необычной церемонии доступны более 8 тыс. локаций.