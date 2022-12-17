Собянин открыл в Южном Бутове Дворец бракосочетания и центр московского долголетия Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин открыл в Южном Бутове Дворец бракосочетания и центр московского долголетия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оба учреждения появились по одному адресу — улица Брусилова, дом 19а.

Четырехэтажное здание площадью 6,84 тыс. квадратных метров было построили в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Интерьеры выполнили в неоклассическом стиле по индивидуальному дизайнерскому проекту. Архитектурной особенностью здания стала небольшая лестница с коваными перилами и мраморным покрытием, соединяющая первый и второй этажи.

По проекту на территории создали безбарьерную среду. Рядом обустроена парковка на 16 машино-мест.

Помимо церемоний бракосочетания во Дворце будут и чествовать юбиляров семейной жизни. Первыми гостями Дворца бракосочетания стали жители Щербинки Александра и Михаил Костюткины, которые в 2022 году празднуют золотую свадьбу.

Залы нового ЗАГСа вмещают по 30 и 40 гостей. Первые пары распишутся здесь уже сегодня, 17 декабря.

Кроме центра московского долголетия, заработавшего в Южном Бутове, в столице 17 декабря открыли еще девять таких учреждений: в районах Войковский, Солнцево, Коптево, Аэропорт, Богородское, Люблино, Проспект Вернадского, Ростокино и Южном Медведкове.

Таким образом число центров долголетия в Москве увеличилось до почти 70, хотя первые из них появились всего два года.

Также в правительстве Москвы рассказали, что в столице ведется регулярная работа по текущему и капитальному ремонту загсов.

Ранее KP.RU писал, что стали известны даты, в которые в 2023 в Москве можно будет обменяться кольцами на станции метро «Маяковская» и Северном речном вокзале.