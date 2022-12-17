Стали известны даты ночных сеансов на катке ВДНХ в Москве

Стали известны даты ночных сеансов на самом большом катке Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

Названа дата проведения ночных сеансов катка на ВДНХ. Москвичи смогут приобрести билеты на полюбившиеся всем ночные сеансы этой зимой, сообщется на официальном сайте Мэра Москвы.

Специальные ночные сеансы на самом большом катке столицы на ВДНХ пройдут в ночь с 24 на 25 декабря. Уже в следующем году будут доступны еще такие сеансы в ночь с 7 на 8 и с 27 на 28 января. В феврале можно будет покататься под ночными звездами ночью с 14 на 15 февраля.

Подобные ночные сеансы в прошлом году в Москве проводились три раза и успели полюбиться жителям и гостям столицы. Начинаются они в 23:30 и проходят до 02:00. Билеты на ближайшие сеансы можно приобрести на официальном сеансе катка на ВДНХ.

Для посетителей будет работать павильон проката, кафе и гастрономическое пространство.

Ранее KP.RU писал, что в Москве открылся каток с искусственным льдом в парке Сокольники. Площадь полюбившегося людям катка составляет более пяти тысяч квадратных метров.