Глава Депздрава призвал москвичей готовиться к новым испытаниям похожим на пандемию COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун призвал сохранять бдительность и готовиться к новым испытаниям, которые могут быть схожи с теми, что принесла пандемия COVID-19. Об этом сообщает сайт РИА Новости ссылаясь на слова главы Депздрава в рамках городского форума «Моя поликлиника».

Он отметил что все сейчас находятся в состоянии тревоги, но необходимо готовиться как вызовам схожим с пандемией серьезно. По данным Депздрава за два года пандемии коронавируса в Москве переболело более трех миллионов человек.

Также одним из вызовов называют старение населения. В Москве такой показатель составляет 26%. За последнее время количество возрастных пациентов увеличилось. Это испытание система здравоохранения столицы должна принять и системно реагировать на каждый из случаев.

Ранее KP.RU писал, что в Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Число госпитализаций сократилось на 15%. Специалисты отмечают, что при первых симптомах стоит обращаться к врачам, чтобы не усугублять ситуацию.