В Парке Горького в Москве появился бесплатный Wi-Fi

В Парке Горького в Москве появился бесплатный вайфай Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Парке Горького в Москве появился бесплатный городской Wi-Fi. Точки доступа к интернету есть теперь на Пушкинской набережной, Голицынском, Пионерском прудах и аллеях вокруг центрального фонтана. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее городской Wi-Fi в Парке Горького можно было поймать только на территории «Музеона», Нескучного сада и Андреевской набережной. Теперь сеть покрывает и основную территорию.

Точки доступа расположили в самых посещаемых местах: на аллеях вокруг центрального фонтана, на Пушкинской набережной, возле Голицынского и Пионерского прудов.

Чтобы подключиться к сети, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free и идентифицироваться.

Сеть рассчитана на большие нагрузки, так как Парк посещают ежедневно тысячи гостей. Средняя скорость для пользователей городской сети Wi-Fi в парках составляет 10 мегабит в секунду.

Всего в московских парках установлено уже более тысячи точек доступа к беспроводной городской сети. Все они нанесены на интерактивную карту на портале mos.ru.

Подключившись один раз, человек остается авторизованным. Повторную идентификацию нужно проходить раз в три месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что процедуру подключения к Wi-Fi в метро Москвы упростили.