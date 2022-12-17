Непростая ситуация с менингитом наблюдается в Москве по словам главы Роспотребнадзора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве наблюдается осложнение ситуации в связи с ростом заболеваемости менингококковой инфекции. Об этом сообщает ТАСС со слов главы управления Роспотребнадзора Елены Андреевой.

Преимущественно заболевают инфекцией мигранты, потому что их иммунитет не адаптирован под ситуацию в столице.

Сейчас Депздрав старается в ускоренном режиме вакцинировать столичных мигрантов. Все необходимые меры по устранению распространения инфекции в Москве уже были отработаны и готовы заранее.

Необходимую вакцину взяли из госрезерва.

За десять месяцев 2022 года уже зафиксировали 32 очага заболевания менингококковой инфекцией среди трудовых мигрантов. Сейчас поставлена цель вакцинировать максимально большое количество мигрантов до 25 декабря. Все необходимые силы брошены на стабилизацию ситуации с инфекцией в Москве.

Ранее KP.RU писал, что кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о симптомах и последствиях менингита. По его словам симптомы болезни схожи с гриппом, но наносят более весомый вред здоровью.