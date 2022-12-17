Девушку спасли из воды у Крымского моста в центре Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о человеке в воде поступила на пульт дежурного поисково-спасательной станции «Крымский мост» вечером 16 декабря. Об этом стало известно в Telegram-канале Департамента по ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место оперативно прибыла дежурная бригада спасателей. Девушку достали из воды в 50 метрах от берега напротив дома №1 на Пречистенской набережной.

После спасения девушку 1993 году рождения доставили на поисково-спасательную станцию, где ей была оказана первая помощь и согрели теплым чаем.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавшую и решила доставить ее в больницу. Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться правоохранительными органами.

Ранее KP.RU писал, что курсанты спасли жизнь женщине с сердечным приступом в Москве. Они оказали ей первую помощь и вызвали бригаду экстренной помощи. Вечером того же дня женщина поблагодарила в сети курсантов и полицейских, которые ей помогли.