Суд в Москве арестовал адвоката на 2 месяца за попытку пронести телефон и запрещенные вещества в СИЗО

Суд в Москве арестовал адвоката на 2 месяца за попытку пронести телефон и лекарства в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преображенский районный суд заключил под стражу на два месяца адвоката Адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики Марину Джантемирову. Как рассказали в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции, девушку обвиняют в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.

Ранее сообщалось, что адвокат попалась на проносе внутри себя в режимное учреждение нескольких телефонов и запрещенных веществ. Ее остановили сотрудники ФКУ СИЗО-1 УФСИН России. Об этом ранее писал KP.RU.

Адвокат попалась на проносе внутри себя в режимное учреждение нескольких телефонов и запрещенных веществ Фото: прокуратура Москвы

На снимке, который опубликовала ранее прокуратура, оказались флакон с неизвестным веществом, три мобильных устройства и еще два заблюренных предмета.

Также сообщалось, что ранее доказали причастность женщины к краже алкоголя из магазина в Тверском районе Москвы.

Решением суда обвиняемая проведет под стражей два месяца: до 16 февраля 2023 года.