Суд в Москве арестовал адвоката на 2 месяца за попытку пронести телефон и запрещенные вещества в СИЗО

Суд в Москве арестовал адвоката на 2 месяца за попытку пронести телефон и лекарства в СИЗО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Преображенский районный суд заключил под стражу на два месяца адвоката Адвокатской палаты Карачаево-Черкесской Республики Марину Джантемирову. Как рассказали в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции, девушку обвиняют в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.
Ранее сообщалось, что адвокат попалась на проносе внутри себя в режимное учреждение нескольких телефонов и запрещенных веществ. Ее остановили сотрудники ФКУ СИЗО-1 УФСИН России. Об этом ранее писал KP.RU.
Адвокат попалась на проносе внутри себя в режимное учреждение нескольких телефонов и запрещенных веществ
Фото: прокуратура Москвы
На снимке, который опубликовала ранее прокуратура, оказались флакон с неизвестным веществом, три мобильных устройства и еще два заблюренных предмета.
Также сообщалось, что ранее доказали причастность женщины к краже алкоголя из магазина в Тверском районе Москвы.
Решением суда обвиняемая проведет под стражей два месяца: до 16 февраля 2023 года.