В Москве рассказали о готовности системы здравоохранения к всплеску заболеваемости ОРВИ

В Москве рассказали о готовности системы здравоохранения к прошедшему всплеску заболеваемости ОРВИ Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников заявил, что система здравоохранения Москвы была готова к всплеску заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас ситуация стабилизировалась. Слова врача приводит ТАСС.

На форуме «Моя поликлиника» Андрей Тяжельников прокомментировал ситуацию со всплеском заболеваемости респираторных вирусных инфекций и гриппа в столице. Специалист подчеркнул, что к моменту, когда это случилось, система здравоохранения и медики уже были полностью готовы.

— У нас было достаточное количество тестов, сотрудников, которые были готовы оказывать помощь любому количеству заболевших, — сказал Тяжельников.

Сейчас заболеваемость расти перестала. Специалисты продолжают тестировать всех пациентов, у которых есть симптомы вирусов и инфекций.

Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор Москвы рекомендовал медикам носить маски из-за гриппа и ОРВИ, а также не пускать родственников к стационарным пациентам.