Семьи мобилизованных в Москве могут бесплатно пройти обучение в центре поддержки

Центр поддержки семей мобилизованных также проводит программы психологической поддержки Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре поддержки семей мобилизованных организуют обучающие тренинги. Можно будет пройти базовые и углубленные курсы по популярным офисным программам, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Также для родственников москвичей, которые были призваны в рамках частичной мобилизации будут проходить занятия по финансовой грамотности и психологическая поддержка.

Для тех членов семей мобилизованных, кто хочет найти себе новое место работы будут обучающие мероприятия по наиболее эффективному трудоустройству. При необходимости желающих могут отправить на тестирование по профориентации.

Спектр предоставляемых центром поддержки услуг будет расширяться благодаря запросам семей. Планируется организация книжного клуба, беседы с основателями благотворительных фондов и организаций и многие другие программы.

Ранее KP.RU писал о том, что в центр поддержки семей мобилизованных обращались уже более 20 тысяч раз. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.