Мужчина избил молотком и поджег коллегу в ходе пьяной ссоры на северо-востоке Москвы

Мужчина избил молотком и поджег знакомого в ходе пьяной ссоры на северо-востоке Москвы Фото ГСУ СК по городу Москве

Ссора двух коллег произошла во время распития спиртных напитков. Подозреваемый в ходе конфликта нанес несколько ударов по голове молотком, а после облил обездвиженного мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

38-летнего потерпевшего госпитализировали и оказали ему помощь, но от полученных повреждений он скончался. В последние мгновения он успел сообщить врачам данные человека совершившего это преступление и раскрыл его обстоятельства.

Следствие установило, что двое мужчин вместе делали ремонт в квартире где и произошел конфликт.

По подозрению в убийстве полиция задержала 51-летнего мужчину. В настоящее время проводятся следственные действия с его участием.

В ближайшее время задержанному будут предъявлены обвинения. Следователи будут ходатайствовать перед судом за меру пресечения в виде заключения его под стражу.

Имеющиеся свидетели допрашиваются сотрудниками и проводятся необходимые экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двоих мужчин к 25 и 16,5 годам лишения свободы за организацию убийства. Еще в 2006 году они помогли женщине убить сына ее сожителя.