Дети участников СВО из регионов России посетили музеи ВДНХ в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети тех, кто участвует в специальной военной операции, посетили музеи ВДНХ в Москве. Посещения главной выставки детьми военнослужащих запланированы на декабрь и январь, сообщается на сайте мэра Москвы.

Гостями выставки «Космонавтика и авиация» и исторического парка «Россия — моя история» стали уже более 300 человек из разных регионов нашей страны. В декабре и январе сюда приедут дети участников СВО из разных регионов.

На выставке «Космонавтика и авиация» дети смогли увидеть и детально рассмотреть полномасштабные макеты спутников, космических кораблей, планетоходов и известного орбитального комплекса «Мир».

Экскурсоводы рассказали детям об истории воздушных и космических путешествий.

В историческом парке гости смогли увидеть выставку, посвященную 300-летнему правлению царственной династии Романовых.

Подобные посещения музеев и выставок проводятся в рамках акции, организованной ВДНХ. Также члены семьи участников СВО абсолютно бесплатно смогут покататься на катке и посетить любые площадки Музейного города.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе пунктов приема подарков для участников СВО и их детей. В городе работают более 40 подобных площадок. Люди приносят открытки, письма и игрушки.