За восемь лет Москва передала в общую долевую собственность жителям более 410 тысяч квадратных метров нежилых помещений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

За последние восемь лет Москва передела горожанам около 3500 нежилых помещений. Речь о помещениях в многоквартирных домах, которые ранее были на балансе города. Однако по запросу жителей, их могут передать в общую долевую собственность, чтобы начать их эксплуатацию для хознужд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2014 года правительство Москвы передает жителям в общую долевую собственность подвалы, технические помещения и чердаки в многоквартирных домах и нежилых зданиях. За восемь лет город отказался от прав собственности на 3,5 тысячи таких помещений общей площадью более 410 тысяч квадратных метров. Москвичи смогут использовать их как кладовые или рабочие места для консьержей, – рассказал Владимир Ефимов.

Такие помещения есть во всей округах столицы за исключением ТиНАО — поскольку ранее это была территория Подмосковья. После положительного решения о передаче нежилого помещения в общую долевую собственность, на портале портале mos.ru и публикуют постановление об этом. С этого момента жильцы могут подать заявление в Росреестр, чтобы переоформить объекты, а затем распоряжаться ими.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщи, что больше всего принадлежащих городу помещений в многоквартирных домах на территории ЦАО (748 объектов). Далее идет восток Москвы (638) и север (398).