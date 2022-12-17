О графике работы поликлиник и больниц в новогодние праздники рассказали жителям Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все медицинские учреждения будут работать весь период новогодних праздников. Любая помощь жителям и гостям столицы будет оказана в полном объеме, сообщает сайт РИА Новость ссылаясь на слова заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмиры Кашириной.

Стационарная помощь и бригады экстренной помощи будут работать в штатном режиме даже в новогодние праздники. Амбулаторно-поликлиническое звено также продолжит работу в праздничные дни.

Терапевты и педиатры продолжат оказывать пациентам помощь на дому. Для оказания специализированной медицинской помощи будет работать дежурная поликлиника.

Полный график работы обещают опубликовать ближе в началу праздничных дней.

Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор рекомендовал носить маски сотрудникам медицинских учреждений и соцзащиты. Это связано с осложнением ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.