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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:26

Вильфанд спрогнозировал длительную оттепель в Москве с 21 декабря 2022 года

К пятнице температура воздуха повысится до +4 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Потепление в столице будет продолжительным

Потепление в столице будет продолжительным

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оттепельная погода прогнозируется в Москве в среду вечером, 21 декабря. Потепление будет продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до 0 градусов. Начнется оттепель, причем длительная», — уточнил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в среду и четверг днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, в пятницу в городе будет около -1... +4 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 50% от месячной нормы осадков. Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ослаблении снегопада в Москве утром в воскресенье,18 декабря. По его словам, активный средиземноморский циклон «Эрдмут» постепенно уйдет из столичного региона.