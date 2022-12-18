Вильфанд спрогнозировал длительную оттепель в Москве с 21 декабря 2022 года

Потепление в столице будет продолжительным Фото: Иван МАКЕЕВ

Оттепельная погода прогнозируется в Москве в среду вечером, 21 декабря. Потепление будет продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до 0 градусов. Начнется оттепель, причем длительная», — уточнил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в среду и четверг днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, в пятницу в городе будет около -1... +4 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 50% от месячной нормы осадков. Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ослаблении снегопада в Москве утром в воскресенье,18 декабря. По его словам, активный средиземноморский циклон «Эрдмут» постепенно уйдет из столичного региона.