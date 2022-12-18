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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:30

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада 18 декабря

Загруженность дорог составит 4-6 баллов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве в течение дня ожидаются пробки в 4-6 баллов.

В Москве в течение дня ожидаются пробки в 4-6 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в воскресенье, 18 декабря, идет сильный снегопад. Горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, чтобы коммунальщики быстрее очистили дороги, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным на 10:00 в городе наблюдаются четырехбалльные пробки. Движение затруднено из-за большого количества снега, мелких ДТП, застрявших фур на Московской кольцевой автодороге и эстакадах. Основные заторы образовались на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал. В течение дня ожидаются пробки в 4-6 баллов.

В непогоду москвичей призывают пользоваться метро, МЦК, МЦД. Автомобилистов, которые все же решили сесть за руль, просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию. В дороге не стоит отвлекаться на смартфон.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва побила исторический рекорд по высоте сугробов. Снежный поров увеличился до 33-38 сантиметров.