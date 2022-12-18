Посвященную памятникам архитектуры елку установили в Замоскворечье

Елка украшена изображениями архитектурных памятников: усадьб, музеев-заповедников, культурных учреждений

В Москве у входа на станцию метро «Новокузнецкая» установили елку, украшенную изображениями архитектурных памятников - «Грота» в усадьбе Кусково, музея-усадьбы «Остафьево», Северного речного вокзала, Дома культуры ГЭС-2 и других. Увидеть новогоднюю красавицу можно до 15 января, сообщили на сайте столичной мэрии.

Кроме того, на елке есть картинки с отреставрированным особняком Кекушивой, кинотеатром «Художественный», усадьбой Сытина и др. На игрушках с изображениями исторических зданий нанесены QR-коды. По ним можно перейти на портал «Узнай Москву» и узнать еще больше информации и памятниках.

Накануне, 17 декабря, на площади у выхода из наземного вестибюля подземки «Новокузнецкая» прошел праздник для подопечных Центра социальной адаптации детей «Живу с культурой». Для ребят подготовили игры и викторины, посвященные культурному наследию города.

Ранее KP.RU сообщал, что выставка «Новый год в царстве флоры» откроется в музее-заповеднике «Царицыно» с 23 декабря. Побывать на экспозиции можно до 8 января.