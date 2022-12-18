Горожанам рассказали о высокотехнологичной продукции Москвы популярной за рубежом

Умные урны, которые производят в столице, популярны на Ближнем Востоке. Фото: mos.ru

Высокотехнологичные компании Москвы производят продукцию не только для отечественного рынка, но и поставляют ее заграницу. Город осваивает новые площадки с помощью Московского экспортного центра, сообщили на сайте столичной мэрии.

Например, автоматизированные станции раздельного сбора отходов популярны в странах Ближнего Востока. Умные урны оснащены 120-литровыми контейнерами, датчиками наполнения, в них есть секции для сбора стекла, пластика, металла и смешанных отходов. Станции для мусора, произведенные в Москве, также установлены в крупнейших городах по всему миру: в Лиссабоне, Риге, Бухаресте и пр. Их экспортируют и в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт.

Кроме того, в столице выпускают ИТ-платформы для управления городским освещением. Их активно используют Казахстане и Республике Беларусь. А в Азербайджане, Киргизии и других странах популярна экосистема для дома «Спутник», включающая сервисы по управлению камерами, домофонами, шлагбаумами и пр.

Ранее KP.RU сообщал, что в Парке Горького в Москве появился бесплатный Wi-Fi.