Почти 100% столиков в дорогих ресторанах Москвы забронировали в новогоднюю ночь

Москвичи забронировали почти 100% столиков в премиальных ресторанах на Новый год Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Москвичи забронировали почти 100% столиков в премиальных столичных ресторанах на новогоднюю ночь. В других заведениях загрузка достигает 70-90%, сообщает РБК.

По информации основатель холдинга «Рестораны Раппопорта» Александра Раппопорта, в этом году жители столицы готовы чаще посещать элитные рестораны в Новый год. Например, в его заведениях практически все места заняли еще в начале декабря.

Другие рестораторы также сообщают о том, что в их общепитах почти нет свободной брони. Так, в дорогих ресторанах Москва-Сити, например в Sixty, распродано 80% мест, а в караоке-бар City Voice заполнен на 65–70%. Эксперты не связывают эти показатели с отсутствием антиковидных ограничений, так как с декабря 2021 года в заведениях уже не действует масочный режим и требования об измерении температуры и социальной дистанции.

Уточняется, что охотнее всего москвичи бронируют столики в тех ресторанах, где меньше всего подняли цены.

Ранее KP.RU сообщал, что более 16 тысяч рублей в среднем потратят москвичи на новогодние подарки.