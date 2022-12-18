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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:38

Москвичей предупредили о возможных задержках автобусов и электробусов из-за снегопада 18 декабря

Маршруты транспорта будут корректировать для объезда сложных участков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве идет снегопад

В Москве идет снегопад

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за сильного снегопада, мелких аварий и сложной дорожной ситуации в разных районах города могут задерживаться электробусы и автобусы, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Пассажиров просят быть внимательными, необходимо следить за объявлениями водителей. При необходимости маршруты городского транспорта оперативно скорректируют для объезда загруженных участков трассы.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице также возможны локальные задержки трамваев из-за неблагоприятных погодных условий. Некоторые маршруты будут изменены.

Напомним, в воскресенье в столице идет снег, столбики термометров показывают -4...-6 градусов. До 50% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за прошедшие сутки. Выросли рекордные февральские сугробы: в столице высота снежного покрова достигла 33-38 см, а в области - 43 см.