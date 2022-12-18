Жителям Москвы рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Пернатых нельзя кормить солеными, перчеными, жареными и копчеными продуктами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве установился постоянный снежный покров, а температура опустилась ниже нуля градусов. Зимой птицам сложнее искать пищу, поэтому сотрудники Мосприроды создали кормушки для пернатых, сообщили на сайте столичной мэрии.

В рамках акции «Птица-синица» специалисты проведут эколого-просветительские занятия и расскажут горожанам, как правильно подкармливать птиц. Запланировано порядка 400 мероприятий.

Уточнятся, что зимующим пернатым нельзя приносить копченые, соленые, жареные и перченые продукты, фрукты, сдобную выпечку, хлеб, миндаль и пшено. Класть в кормушку слишком много корма тоже не стоит.

В «птичье меню» должна входить только свежая, неиспорченная пища. Например, воробьи и синицы больше всего любят семена подсолнечника, зерна ячменя и пшеницы, овсяные хлопья, а дятлы и сойки - орехи и желуди. Также можно приносить сушеные ягоды боярышника, рябины, злаки и семена диких трав, просо, арахис, а также несоленое сало.

Ранее KP.RU сообщал, что специалисты рассказали, какие птицы прилетели зимовать в Москву.