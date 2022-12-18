Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 декабря 2022 11:56

Жителям Москвы напомнили о самых ярких событиях проекта «Активный гражданин»

Пользователи могут набрать 65 баллов за верные ответы в опросе
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Перед Новым годом москвичам предложили поучаствовать в голосовании и выбрать самые яркие события проекта «Активный гражданин». Пользователей ждут 12 вопросов - по количеству месяцев в году, сообщили на сайте столичной мэрии.

Горожанам нужно вспомнить, в каком районе появился кинематографический квартал, какой теме был посвящен первый выпуск «Большой викторины» и прочее. За верные ответы участники получат пять баллов. Максимально они смогут набрать 65 баллов.

Москвичи также смогут поделиться своим мнением и идеями поп поводу благоустройства города.

Напомним, проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году. За этот период его участниками стали более 6 млн человек. Эти люди определяют, какие парки, улицы и дворы нужно обновлять, а также помогают определиться с программой крупных мероприятий и фестивалей.

Как сообщал KP.RU, дети участников СВО из регионов России посетили музеи ВДНХ.