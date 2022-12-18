Жителям Москвы напомнили о самых ярких событиях проекта «Активный гражданин»

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году Фото: Анастасия ОСИПОВА

Перед Новым годом москвичам предложили поучаствовать в голосовании и выбрать самые яркие события проекта «Активный гражданин». Пользователей ждут 12 вопросов - по количеству месяцев в году, сообщили на сайте столичной мэрии.

Горожанам нужно вспомнить, в каком районе появился кинематографический квартал, какой теме был посвящен первый выпуск «Большой викторины» и прочее. За верные ответы участники получат пять баллов. Максимально они смогут набрать 65 баллов.

Москвичи также смогут поделиться своим мнением и идеями поп поводу благоустройства города.

Напомним, проект «Активный гражданин» запустили в 2014 году. За этот период его участниками стали более 6 млн человек. Эти люди определяют, какие парки, улицы и дворы нужно обновлять, а также помогают определиться с программой крупных мероприятий и фестивалей.

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