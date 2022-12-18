Собянин: коммунальщики Москвы работают в плановом порядке во время снегопада

Заторы на столичных дорогах не превышают 5-6 баллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве все городские службы работают в плановом порядке несмотря на сильный снегопад. Коммунальщики расчищают проезжую часть, подходы к объектам транспортной инфраструктуры - к остановкам и станциям метро, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что общественный транспорт также работает штатно, без серьезных сбоев и задержек.

«Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься», — подчеркнул мэр.

В столичном Дептрансе добавили, что дорожная ситуация в городе стабильная. Заторы не превышают 5-6 баллов. За ситуацией на трассах следит ситуационный центр ЦОДД. На МКАД работает дорожный патруль, специалисты помогли уже 25 застрявшим грузовикам. В непогоду горожан призывают пересесть на общественный транспорт: метро, МЦК, МЦД.

Ранее KP.RU сообщал, что более 12,5 тыс. единиц техники и около 119 тыс. рабочих чистят снег в Москве. За ночь в городе выпало до 20 см осадков.