Сразу девять московских трамвайных маршрутов задерживаются из-за автомобилей на путях Фото: "КП" Архив

Сразу девять трамвайных маршрутов в Москве изменили своё расписание, и теперь ходят с задержками, из-за того что на путях находятся частные автомобили. Об этом предупреждают пассажиров в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Так, на Халтуринской улице (остановка «Черкизово») задерживаются маршруты №№ 13 и 36. Объявление о задержках было актуально около 24 минут, после чего в ведомстве заявили о возобновлении движения.

На улице Клары Цеткин, в районе остановки «Новопетровская улица», также из-за автомобиля на путях, задерживаются три трамвайных маршрута - №№ 23, 27 и 30. Похожая ситуация на Варшавском шоссе («МЦК Верхние Котлы»), где задерживаются трамваи №№ 3, 16, 37 и 49.

Обновлено: движение по Варшавскому шоссе и улице Клары Цеткин также восстановлено.

Пассажиров просят внимательно отнестись к объявлениям водителей трамваев, которые оповещают людей о задержках и актуальной ситуации на маршруте.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в воскресенье, 18 декабря, в Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды.