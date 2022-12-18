Городские службы Москвы провели четыре цикла работ по уборке дорог во время снегопада

Московские коммунальные службы отчитались о результатах уборки дорог во время снегопада Фото: Городское хозяйство Москвы

Городские службы Москвы отчитались о промежуточных результатах уборки столичных дорог от снега. Сообщается о том, что коммунальщикам пришлось сметать снег и обрабатывать проезжую часть уже четыре раза, и ещё по разу - вечером и ночью. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Как отметили в ведомстве, состояние московских дорог находится на постоянном контроле, и в зависимости от погодных условий - выезжают специалисты и техника, которые прометают дорожное покрытие от снега, убирают тротуары и дворы, а также обрабатывают дороги от образования наледи.

Следующий цикл уборки запланирован на 18:00 18 декабря, а последний, который необходим в связи с могучим снегопадом, осуществят после часа ночи 19 декабря.

Водителей в Москве просят быть очень внимательными на дорогах, не разгоняться, не совершать резких манёвров и держать дистанцию до следующего впереди автомобиля. При планировании поездок людей просят учитывать график работы коммунальных служб, и с пониманием отнестись к возможным трудностям на дороге из-за их работы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве людей просили пересесть с личного транспорта на общественный, в связи с мощным снегопадом 18 декабря.