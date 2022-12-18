Один человек пострадал после столкновения автобуса и легковушки на 3-й Парковой улице в Москве Фото: Сергей ГАПОН

На 3-й Парковой улице в Москве, 18 декабря, столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Обстоятельств происшествия пока нет, однако известно, что пострадал один человек - его забрали врачи для оказания медицинской помощи. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, обстоятельства случившегося пока уточняются, на месте находятся сотрудники экстренных служб столицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве автомобиль наехал на курьера службы доставки, который ехал на велосипеде по Погонному проезду, в районе дома № 25. От столкновения с машиной курьера отбросило с его транспорта на проезжую часть. Обстоятельства того инцидента, как и данные о самочувствии пострадавшего, пока не публиковались. Движение в районе ДТП не перекрывалось - автомобили проезжали свободно.