Движение грузовиков на 14-ом км МКАД ограничено из-за плохого состояния дороги

Движение грузовиков на 14-ом километре МКАД ограничено из-за плохого состояния дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение грузовых автомобилей оказалось приостановлено на Московской кольцевой автодороге, в районе 14-го километра, из-за плохого состояния проезжей части. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как заявляют в ведомстве, движение на указанном участке сейчас возможно только по одной полосе из пяти, по внутренней стороне МКАД, в сторону улицы Капотня. Водителям настоятельно рекомендуют выбирать пути объезда, чтобы не застрять в пробке.

Ранее Департамент транспорта сообщал о задержке трамваев на Халтуринской улице, улице Клары Цеткин и Варшавском шоссе. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на 3-й Парковой улице в Москве произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. Пострадал один человек, его передали медикам для оказания помощи.