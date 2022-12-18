Капсулу времени 50-летней давности откроют в Москве в канун Нового года

Вскрытие капсулы времени в Москве запланировали в канун грядущего Нового года Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Вскрытие капсулы времени в Москве запланировали в канун грядущего Нового года, на территории бывшего приборостроительного завода «Манометр». Послание пролежало в земле последние 50 лет, о чём пишет «Мослента», со ссылкой на пресс-службу Центра дизайна Artplay, где и состоится мероприятие.

Капсулу пятидесятилетней давности заложили как раз работники завода «Манометр», в 1972 году. Они завещали открыть послание потомкам в день столетия СССР. Капсулу нашли совершенно случайно, в помещениях бывшего бомбоубежища. Вскрывать её планируют 27 декабря 2022 года, в 12:00, в холле строения № 12. Раньше там находилась проходная завода.

На церемонию пригласили бывших сотрудников «Манометра», москвоведов, представителей управы Басманного района, работников музея «Басмания», а также жителей района. После мероприятия будет заложена новая капсула времени, а советская станет экспонатом «Открытого музея» Artplay.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве приглашают жителей подписать открытки с добрыми посланиями для военнослужащих, выполняющих задачи СВО.