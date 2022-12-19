Овчинский: Московский производитель создал сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил об успешном завершении разработки электронного прибора для усиления радиоволн. Автор новинки - АО научно-производственное предприятие «Торий» госкорпорации «Ростех». Созданный мощный клистрон можно применять при выпуске медицинского оборудования, инспекционно-досмотровых комплексах и в другой технике, а также в передовых исследованиях в области атомной физики.

«Предприятие уже успешно запустило его в серийное производство, - отметил глава ведомства. - Планируемый объем выпуска – 10 приборов в год».

В линейных ускорителях основными параметрами считаются мощность дозы облучения и проникающая способность. Они напрямую зависят от характеристик источников СВЧ-энергии. Как правило, мощных импульсных клистронов. Специалисты во многих странах стремятся сделать компактным устройство – ускоритель. Это позволит уменьшить и его цену. Такого результата можно добиться благодаря увеличению рабочей частоты сигнала. Параллельно сохраняются высокие значения импульсных мощностей. Изменения характеристик прибора дают возможность его использования, например, в компактных комплексах лучевой терапии и других устройствах.

Ноу-хау демонстрирует рекорды – выходную импульсную мощность 3 МВт на частоте 9300 МГц с высоким КПД. Это обеспечивается благодаря применению нового принципа проектирования таких изделий.

Как пояснил генеральный директор АО «НПП «Торий» Дмитрий Трофимов, разработанный прибор обгоняет все известные мировые аналоги по совокупности технических характеристик.

«Следует также учесть, что опытно-конструкторская работа была выполнена всего за 7 месяцев», - уточнил представитель предприятия.