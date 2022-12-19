Ефимов: В Москве более чем на семь процентов вырос объем льготной ипотеки

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте объема льготной ипотеки в городе. За 11 месяцев 2022 года по программе в столице выдано кредитов на сумму 252,5 миллиарда рублей, то есть на 7,3 процента больше, чем годом ранее.

Среди жителей по-прежнему высок интерес к этой программе. Причем даже несмотря на то, что в октябре количество кредитов уменьшилось из-за неопределенности и отказа горожан от оформления больших займов на долгое время. Ноябрь вновь показал увеличение показателей.

«Горожане получили кредиты на 35,7 миллиарда рублей, что на 31 процент превышает значение октября, - отметил заммэра. - В результате Москва остается лидером среди регионов страны по выдаче льготной ипотеки».

По его словам, в столице выдается четверть от всех предоставленных россиянам по программе кредитов. Спрос держится на хорошем уровне благодаря уменьшению ставок и повышению кредитных лимитов. Сюда также можно отнести то, что заемщики могут комбинировать льготные программы с рыночными ипотечными займами. Еще больше горожан смогли в итоге купить новые квартиры.

Московский рынок недвижимости по-прежнему отличается тем, что ипотека остается его главным драйвером. Данные аналитической системы bnMap.pro показывают, что доля ипотеки в общем объеме сделок на первичном рынке равна 74 процентам в «старой» Москве и 89 процентам в Новой Москве. Интерес к льготной ипотеке растёт накануне изменения условий программы. Например, такой всплеск оформления займов был зафиксирован в июне 2021 года, когда намечалось изменение условий для участников программы.

Сейчас также в планах продление льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. При этом ставка по кредиту вырастет с семи до восьми процентов годовых. Впрочем, несмотря на это, снижения темпов строительства в обозримой перспективе не ожидается. Департамент экономической политики и развития Москвы отмечает, что проектное финансирование позволит завершить начатое строительство. По оценке ведомства, ввод жилья пройдет по плану как в 2022 году, так и в 2023-м. Этому способствует в первую очередь подготовленный задел по реализуемым проектам. В то же время возможно постепенное сокращение застройщиками запуска новых объектов.