Михаил Дегтярев принял участие в совещании по состоянию инвестиционного климата Хабаровского края

Правительство Хабаровского края совместно с бизнесом работает над достижением общих целей по кадровому обеспечению. Фото: правительство Хабаровского края

Руководители федеральных профильных министерств, представители крупного бизнеса и главы территорий Дальнего Востока обсудили работу по повышению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. О положении дел в Хабаровском крае рассказал губернатор Михаил Дегтярев.

Все регионы ДФО страдают от нехватки качественных кадров, что обусловлено естественной убылью населения, которая фиксируется в округе на протяжении последних лет. Поэтому в ходе встречи Михаил Дегтярев подчеркнул, что ключевыми направлениями роста является качество и доступность трудовых ресурсов, и рассказал, какая работа ведется над актуальной проблемой в регионе.

- Мы работаем в постоянном контакте с бизнесом, прогнозируем тенденции развития и знаем точную кадровую потребность. Мы обеспечиваем бизнес необходимыми кадрами и по уровню синхронизации профессионального образования с запросами рынка труда занимаем лидирующие позиции. За последние три года в наших колледжах по запросу работодателей открыто 20 новых специальностей, - пояснил Михаил Дегтярев.

Для отработки навыков на базе авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре запущен кластер «Машиностроение», в рамках которого оборудовано девять рабочих зон для обучения под потребности завода. В планах на следующий год – появление кластера «Водный транспорт», где будут созданы восемь мастерских и девять рабочих зон.