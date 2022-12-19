Вильфанд: Сугробы начнут таять в Москве с 22 декабря

Сугробы начнут таять в Москве с 22 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с четверга, 22 декабря, начнут таять сугробы. В этот день температура приблизится к нулевой отметке, а к субботе поднимется до плюс 4 градусов. Об этом рассказал РИА Новостям научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее KP.RU писал, что сугробы в столице достигли рекордных 34, а местами и 39 сантиметров. Повторился рекорд 1941 года. Однако больше увеличиваться снежный покров не будет.

— Уже в четверг температура будет приближаться к нулевой отметке за счет перемещения теплых воздушных масс. Это приведет к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днем будет температура около ноля – от минус 3 до плюс 3 градусов, — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что с 22 декабря также изменится тип осадков — они будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Температура продолжит повышаться, в субботу термометры покажут до четырех градусов выше нуля. Это будет приводить к таянию снега.

Однако синоптик добавил, что ждать, что за несколько дней все сугробы исчезнут не стоит. Таяние такого количества снега – это длительный процесс.